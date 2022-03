Gianluca Lapadula, uno de los ídolos de la Selección Peruana de Fútbol, sorprendió a todos los fans al mencionar cuáles son las principales ‘jergas’ que aprendió de sus compañeros, durante su permanencia en el Perú.

El popular ‘Bambino’ comentó que estos peruanismos (expresiones propias del español del Perú) los aprendió de Christian Cueva y André Carrillo, quienes se han encargado de enseñarle las principales palabras para que pueda socializar con los demás jugadores.

“La que más me llama la atención y la que más uso es la palabra ‘Causita’, esa la uso con mi hermano el ‘Cholito’ (Cueva). También ‘bacán’. Esas son las dos que uso más”, comentó en entrevista con la periodista deportiva, Milena Merino, durante una transmisión EN VIVO en la cuenta de Fazil Perú.

La periodista retó a Lapadula a saludar a los fans usando las jergas que aprendió, pero el futbolista ítalo-peruano pudo salir airoso.

“También puede ser ‘hola, batería, qué tal cómo estás’”, expresó el delantero de la Selección Peruana

Gianluca Lapadula se derrite ante Christian Cueva

Gianluca Lapadula comentó en diciembre que se encuentra cómodo con sus compañeros de la Selección Peruana, sobre todo con Christian Cueva, a quien considera un amigo.

“Yo he tenido muchos delanteros a mi lado, donde he tenido una buena sintonía, un buen contacto, pero la verdad con Cueva, con Carrillo o con Ruidíaz, me llevo muy bien, dentro y fuera del campo (...) El ‘cholito’ (Cueva) es un jugador que gusta a todos, tiene muchísima calidad”, comentó ‘Lapagol’ a Movistar Deportes.

