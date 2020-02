El reconocido cantante nacional, Gian Marco Zignago, quien está a punto de cumplir 50 años de edad y 30 años como artista, prepara una celebración por todo lo grande en un concierto que brindará en el Estadio Nacional.

Y es que esta vez, el cantautor promete un espectáculo mucho mejor que el que hizo por sus 20 años.

Recordemos que Gianmarco inició su trayectoria muy joven, a la edad de 17 años. Es hijo de dos talentosos artistas como Joe Danova y Regina Alcóver.

“Yo he aprendido de ellos. He visto a mi madre recibir aplausos por cinco minutos en un teatro. A mi padre no lo pude ver cantar, porque se retiró cuando era joven, pero la música era su pasión” , cuenta el artista.

El ganador de tres grammys, múltiples premios y discos de oro, ha dado un salto importante en su carrera y ha podido tocar y componer con artistas de peso y talla internacional como Gloria Estefan, Alejandro Fernández, Luis Enrique, entre muchos otros.

Ahora, Gianmarco trabaja en sus próximos temas, una nueva banda de singles. La cita es este 15 de agosto en el Estadio Nacional.

