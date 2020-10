No se calló nada. Gigi Mitre se pronunció fuerte y claro por la demanda que entablara por todas aquellas personas que mancillaron su nombre tras la difusión de los chat y la foto donde Sheyla Rojas aparece besando a Luis Advíncula.

“Yo solamente digo algo, Sheyla ha bailado sola en TikTok con el tema de ‘Qué me dejen coja’, incluso se ha mostrado con Paula Manzanal y han bromeado más de una vez como mujeres interesadas por millonarios y muchas cosas más. Renzo (Madrid, productor de Amor y Fuego) déjame hablar y decir lo que pienso. A nadie le gusta que una persona pierda su trabajo, porque todos necesitamos trabajar”, señaló.

Sin embargo, la partner de Rodrigo González sostuvo que “las consecuencias de sus actos que las pague ella y no eche la culpa a terceros. Acá el canal (se refiere por América TV) no se va a perjudicar de la noche a la mañana por una conductora”, añadió.

“NO TE VICTIMICES”

Finalmente, Rodrigo González no dudó en apoyar el comentario de Gigi. “Que hay que agregar si lo has dicho todo. Cuando algo no le sale bien y no acepta las críticas como todas se victimizan y nos echan la culpa de porque uno la critica. Cuando son ellas que expusieron todo. La farándula lorcha está llena de víctimas, ya paren por favor”, acotó.