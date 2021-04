La conductora Gigi Mitre no tuvo reparos en afirmar que el grupo de ‘guerreros’ que viajó a Estados Unidos durante Semana Santa no son personas pensantes, pues no solo se grabaron soplándose entre ellos sin mascarilla, sino que además lo hicieron público en las redes sociales.

Y es que a una semana de su regreso, Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y Hugo García todavía no reaparecen en “Esto es guerra”, por lo que muchos se han preguntado si alguno se contagió de COVID-19 o hubo una alerta que les impidió regresar al reality.

“Ellos han estado de viaje, entonces lo más probable es que se han querido asegurar de regresar sanos, o hubo por ahí un susto, así como nos pasó a nosotros, entre ellos y también se están cubriendo”, dijo Gigi Mitre en “Amor y fuego”.

Sin embargo, la conductora recordó que otros chicos reality acudieron sin problemas al programa: “Algunos sí regresaron de viaje y fueron a trabajar el lunes sin problemas. Michela Elías, Rosángela y Luciana Fuster estuvieron de viaje y regresaron, pero si ellos no, de repente es un susto”.

“Podría ser que han tomado medidas internas por este video que se soplaban, como una medida de castigo”, especuló, por su parte, Rodrigo González.

“Si es por eso, bien castigados, porque ya lo dije, hay que ser bien... sí, claro, unos idiotas me parecieron, cómo van a soplarse en la cara así”, comentó Gigi Mitre.

Por su parte, Rodrigo González opinó que estos chicos no habrían tenido el criterio suficiente para no publicar este video: “¿Sabes qué pasa? No son conscientes (...) por lo menos no dejas registro de tu taradez”.

“Por eso son idiotas, porque lo hacen y todavía lo graban”, fue la contundente respuesta de Gigi Mitre, pero Rodrigo González insistió que no lo hicieron con conciencia de que estaba mal: “Yo creo que no se dan cuenta, no son conscientes, nadie va a boicotearse de esa manera ¿Cuántos cerebritos pensantes hay en ese grupo?”.

“Ninguno, justamente por eso está pasando esto”, sentenció la conductora.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren muestra hotel rústico donde se hospeda

Mario Irivarren muestra hotel rústico donde se hospeda

TE PUEDE INTERESAR