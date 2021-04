El conductor Rodrigo González reveló que algunos participantes de “Esto es guerra” estarían contagiados de COVID-19 y esta sería la razón por la que no aparecieron en el reality esta semana.

Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González se refirió al grupo de ‘guerreros’ que viajó a dos estados de Estados Unidos: Florida y Utah. Ellos son Alejandra Baigorria, Said Palao, Patricio Parodi y Hugo García.

“EEG regresó, pero regresó con grandes y sorpresivas ausencias. Ellos han viajado a Estados Unidos, nosotros tenemos fuertes rumores de que hay contagios dentro de ese grupo”, dijo Rodrigo González.

Aunque Rodrigo González no especificó quién estaría contagiado, sí afirmó que EEG habría hecho cambios para que esto pase desapercibido:

“Han querido venderte un poco la moto, venderte un poco la burra de que están reformulándolo todo, todo puede pasar, es una nueva temporada (...) ayer el público se quedó un poco extrañado, los seguidores del show, no aparecieron varios de sus integrantes y no solo eso, no apareció su presentador”.

“Ahí no explican, van tapando, van disimulando (...) hay cosas que la gente se pregunta, más preguntas que respuestas que nadie da”, agregó ‘Peluchín’.

Cabe resaltar que otros ‘guerreros’ que viajaron a Estados Unidos sí aparecieron con normalidad en el reality, como es el caso de Luciana Fuster, Michela Elías y Rosángela Espinoza.

