La conductora Rebeca Escribens sorprendió al comentar sobre el reencuentro de Johanna San Miguel con María Pía Copello la noche del lunes 5 de abril en “Esto es guerra”.

Durante “América Espectáculos”, Rebeca Escribens afirmó que Johanna San Miguel se mostró “cohibida” pese a que le habría molestado que presenten a María Pía Copello como la nueva conductora.

“Bien la Pía, a ver, tenía miedo cuando también tiene su carácter, tremenda brava también. Y la ‘chata’, te he visto cohibidita, di que te llegó ‘al cuete’, te llegó altamente, así de simple”, comentó Rebeca Escribens.

“Y la Pía aprovechó el momento, porque uno tiene que también aprovechar, y lo hizo muy bien y lo hace extraordinariamente bien, las dos son un crack”, agregó la presentadora.

Recordemos que en “Esto es guerra”, Johanna San Miguel se mostró incómoda por el cambio, pues según ella nadie le había advertido: “Nadie se acercó a mí a decirme vas a ir el lunes y no va estar Gian Piero Díaz (...) Es como si me hubieran jalado la alfombra literalmente. Ahora si puedo entender lo que sienten varios competidores de aquí. No era la forma, me han debido decir”.

Fotos y video: América TV

