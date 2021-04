Maria Pía Copello sorprendió a propios y extraños al ser presentada como la nueva conductora de ‘Esto es Guerra’. Y es que Johanna San Miguel no pudo disimular su sorpresa al ver a la influencer bajar de una camioneta negra y le dedicó unas cuantas palabras. “¿Qué haces tú acá? No sé si tú has venido con un serrucho dentro de tu cartera”, dijo sarcásticamente la actriz. (Video: América TV)