El tribunal de “Esto es Guerra” anunció este inicio de semana varios cambios drásticos en su nueva temporada de ‘El Origen’. Frente a ello, Johanna San Miguel se quedó completamente sorprendida cuando anunciaron que una nueva conductora reemplazaría a Gian Piero Díaz.

La actriz se mostró bastante incómoda al respecto y pidió una explicación al Tribunal, pero la máxima autoridad del reality resaltó que son decisiones que se toman sin avisarle a nadie.

“Nadie se acercó a mí a decirme vas a ir el lunes y no va estar Gian Piero Díaz, Yo he venido hoy día pensando que me voy a encontrar con Piero y no está, ahora me está diciendo que va estar otra persona”, comenzó diciendo.

“Es como si me hubieran jalado la alfombra literalmente. Ahora si puedo entender lo que sienten varios competidores de aquí. No era la forma, me han debido decir”, agregó.

Asimismo, ‘El Tribunal’ advirtió a San Miguel que debe llevar una buena relación con su nueva dupla Maria Pía Copello. “Él día de hoy usted conocerá a su nueva dupla y ojalá le guste y se acostumbre a su nueva dupla. No quiero malas caras”, dijo.

