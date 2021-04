¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no fue ajeno a la tan polémica separación entre Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano. Y es que el conductor de ‘Amor y Fuego’ sorprendió a propios y extraños al realizar una inédita revelación sobre la parejita.

El popular ‘Peluchín’ confesó que cuando la ‘Urraca’ tenía su revista y se peleaba con el notario, decidía salir en prendas diminutas para la portada.

“Antes, cada vez que Magaly se peleaba con Alfredo, salía en su revista toda en bikini, en la portada de los días miércoles, eso lo sabemos los de su entorno. Ahora seguramente está aparentando lo mismo, así como al parecer aparentó una felicidad que no tenía”, comentó.

En ese sentido, González aseguró que Medina aún se encuentra en la etapa en la que aún no acepta que su relación con Zambrano llegó a su fin, motivo por el que se luce tan tranquila en sus redes sociales.

“Ha tenido que pasar algo muy fuerte, algo imperdonable (...) Todavía no lo digiere, está en la etapa de negación. Pensé que era una relación sólida, siento que ambos no están viviendo un buen momento. Yo a Magaly no la veo infiel, ni pendejereta... Al notario no sé ah”, finalizó.

Rodrigo González sobre la separación de Magaly Medina - Ojo

