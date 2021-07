La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, se refirió a Leslie Shaw, al decir que ella pensó que al cantar con Thalía, iba a ser más conocida en el ambiente musical e iba a repercutir más el tema de lo que pegó en nuestro país.

“Su canción no fue tanto como yo pensé”, dijo Gigi Mitre, a lo que Rodrigo González trató de explicarle por qué el tema no habría alcanzado la repercusión esperada.

“Fue un momento complicado pues cuando lo lanzó la gente estaba harta de la pandemia y la mayoría divorciarse del de a lado”, expresó Rodrigo González.

Sin embargo, Gigi Mitre trató de seguir explicando. “Yo pensé que iba a ser más. Yo pensé que iba a repercutir más en Leslie Shaw, o que Leslie iba a ser más de lo que ya es, que le iba a dar más presencia”.

Eso sí, Gigi Mitre dejó sentado que para ella, Leslie Shaw es una gran cantante, pero que al verla cantar con Thalía, pensó que sería un peldaño extraordinario para su completa internacionalización.

“Pero a eso me refiero, a ella le han dado unas oportunidades que otros no han tenido. No la estoy minimizando, es más me parece una gran artista, solo que yo pensaba que al ser una canción con Thalía, ella como artista sola, iba a ser aún más fuerte de la que es”.

