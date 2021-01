Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en opinar sobre el video que Mario Irivarren y Vania Bludau publicaron en TikTok.

Durante el programa “Amor y fuego”, “Peluchín” afirmó que la pareja habría buscado que ocurra el ‘accidente’ cuando bailaban: “Yo creo que estaban buscando esa situación. Al principio lo dice y luego ocurre”.

“Me parece un golpe bajo. Qué feo tu comentario, ah”, comentó Gigi Mitre sobre lo que Mario Irivarren le dijo a su novia poco antes de grabar el TikTok.

La conductora insistió en que es diferente realizar desnudos artísticos a tener un accidente: “Sí (es feo), pero es verdad. Pero es muy distinto que tú estés en una pose sugerente y tal y salga, pero que estés bailando y que se te salgan las chichis no es como para nadie”.

Por su parte, Rodrigo González indicó que esto no habría sido una casualidad. “Si te pones a bailar, a hacer esos saltos, sabes que no te has puesto nada abajo y que tu vestido te va a jugar una mala pasada, ya lo advirtió, se te va a salir. No se lo puso, ¿qué pasó? Se le salió. ¿Dónde está la sorpresa?”.

“El comentario de él a mí me pareció bajo. Entre broma y broma la verdad se asoma, porque le está diciendo ‘qué tanto, si tú de pudorosa no tienes nada, más descarada, andas mostrando las chichis por todos lados’, en otras palabras”, sentenció Gigi Mitre.

“Peluchín” finalmente dio la razón a Gigi, pero aseguró que Mario Irivarren no es prejuicioso con Vania Bludau: “Sí, pero es su novia y se lo está diciendo es porque lo sabe, lo acepta y la quiere y no es prejuicioso”.

