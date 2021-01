¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron pronunciarse sobre la nueva cuarentena que está a punto de realizarse en nuestro país debido al gran incremento de contagios por el COVID-19.

“Esperemos que esta vez tanto el Gobierno, como la población, nos portemos bien para que de todo esto salga algo positivo. Porque si va a hacer como la vez pasada que nos encerraron y no se hizo nada paralelo, no sirve de nada. Pero ya que nos están encerrando a muchos, que se hagan medidas paralelas para que realmente sirvan”, comenzó diciendo la conductora.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ comentó que espera poder ver resultados con estas medidas, pues hay muchos peruanos que ya no podrán trabajar y llevar el sustento a su hogar.

“Esperemos ir viendo resultados, porque es fácil decirle a la gente: ‘quédate en tu casa’, pero ¿y quién paga las facturas¿ Tú de repente puedes quedarte viendo Netflix en tu casa, pero hay otros que no tienen nada qué comer”, expresó indignado.

“Esperemos que el Gobierno si llegue a cada persona, hasta los lugares más recónditos, no solamente acá. Seamos positivos, esperemos que el país no quiebre y que sirva para salir adelante, porque sin salud no podemos avanzar, pero sin economía, la gente se muere de hambre, tiene que haber un equilibrio. El Gobierno y nosotros tenemos que trabajar juntos, haciendo las cosas como se deben, porque o nos ponemos las pilas todos o nos vamos a ir a la m...”, dijo muy molesta Gigi.

Rodrigo González y Gigi Mitre opinan sobre la cuarentena - Ojo

