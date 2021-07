Durante el programa “Amor y fuego”, transmitido el martes 6 de julio, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre el presunto alejamiento entre Patricio Parodi y Flavia Laos.

Sin embargo, Gigi Mitre no se quedó callada luego que Flavia Laos aseguró que su relación con Patricio Parodi es “madura”. La conductora no creyó en sus palabras y aprovechó en burlarse de Patricio Parodi.

“¿Qué tan madura puede ser una relación si vive con los papás? Súper madura, recontra madura, él todo el día en el Play Station, vive con los papás, la hermana, ¿díganme qué tan madura puede ser?”, preguntó Gigi Mitre.

“Ese concepto de madurez que tiene Flavia es raro”, añadió la conductora.

No obstante, Rodrigo González decidió dar el beneficio de la duda al participante de “Esto es guerra”: “Bueno, hay gente que no vive con los papás, que viven en su casa y que no tienen relación madura tampoco, ah”.

“Yo creo que esa pareja necesita un respiro”, dijo Gigi Mitre.

Rodrigo González, por su parte, aseguró que si hay un problema entre la pareja, pronto lo solucionarían: “Si está con los hermanos, no creo que estén peleados”.

Fuente: Willax Televisión

