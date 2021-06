El padre de Flavia Laos estuvo como invitado especial en el programa “En Boca de Todos”, donde se celebró la previa al Día del Padre. Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que Don Mario reveló algunos secretos que tenía con Patricio Parodi.

La joven actriz, quien reveló que se casará a los 25 años, le preguntó a su padre si alguna vez “amenazó” a su novio con el objetivo de defenderla.

“Lo llamé por teléfono y el se sintió muy sorprendido, no lo esperaba y le dije que mi hija Flavia era una chica que lo daba todo por sus parejas y que yo no quería verla sufrir, que él juegue con sus sentimientos, y que si no era nada serio, mejor que se retire”, comentó.

Por otra parte, Flavia confesó que el popular ‘Pato’ le habría pedido convertirse en padre antes de contraer matrimonio con ella. “Patricio me ha dicho: ‘Ok, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años’. Me dijo: ‘apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, mencionó.

