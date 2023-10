Eyal Berkover se enlazó en vivo con el programa “Amor y Fuego” para contar lo que se viene viviendo en Israel luego del ataque de Hamas. Y es que en medio de la conversación, Gigi Mitre tuvo un tenso momento con el modelo cuando pidió reconocer lo que también pasan los palestinos.

Frente a ello, el exchico reality se mostró bastante incómodo con la conductora, pues es cientos de personas han muerto en su país, entre ellos amigos cercanos. Tras ello, Gigi, también descendiente de palestinos, dio su punto de vista, generando una fricción entre ellos.

“Yo, primero me solidarizo y como descendiente palestina, me parece atroz, me parece que no es necesario ser palestino, israelita o peruano para señalar como un acto feroz”, comenzó diciendo la compañera de Rodrigo González.

Sin embargo, la figura de Willax TV también quiso dejar en claro que no todos los palestinos son terroristas. Fue entonces cuando Eyal Berkover salió al frente para defender a los suyos.

“No voy a ponerme a discutir contigo, porque no voy a decir quién tiene la razón. Los palestinos en Gaza viven un bloqueo. Estoy hablando de los civiles, en Gaza hay mucha gente inocente, viven en una cárcel abierta, viven de la limosna. No podemos poner a todos en un mismo paquete”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR