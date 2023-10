Susy Díaz es un ícono de la farándula peruana, lo que la ha llevado tener su propia película biográfica, que está a pocos días de estrenarse en las salas de cine nacionales. La popular exvedette estuvo con el podcast de Verónica Linares y reveló algunos detalles del largometraje que abordará su paso con el Congreso de la República.

La película ‘Una vedette en el Congreso’ se estrenará el próximo jueves 26 de octubre. Sin embargo, la excongresista confesó que la cinta era un proyecto que venía desde el 2019 y que no fue su elección o algo que tuviera planeado.

“ Yo no lo decidí, lo decidió Dios, me buscaron el año 2019 de StarFilm y entonces me dijeron “queremos que cuentes tu vida, tu paso en el Congreso”, conté todo y vino la pandemia y todo se truncó y ahorita ya está la película hecha (...) creo que Dios me ha regalado por mis 60 años la película (...) cumplo todos mis mandamientos ”, explicó Susy a Verónica Linares.

Casi se convierte en monja

Susy Díaz también contó algunos episodios de su vida familiar que marcaron su carrera artística, pues su madre quería que fuera monja. Sin embargo, fue su padre quien la apoyó e incluso pago por prendas que utilizaba en sus presentaciones

“ Si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, mi mamá quería que fuera monja, entonces yo me vengué fui vedette ”, reveló Susy Díaz . Además, contó que su madre no apoya su trabajo como vedette por lo que se mudó con su padre a Barranco. “ Me fui a Barranco a mi papito ya entendía mi trabajo, me compraba mi rímel, mi bikini para mi show como vedette (...) A veces estaba haciendo mi show y lo veía a mi papito sentado a adelante, tengo bonitos recuerdos de mi papá ”

Perdió a seres queridos por la COVID-19

Además se animó a revelar los duros momentos que pasó cuando 2 hermanos y un sobrino murieron por COVID-19. “ Sufrí bastante por mis dos hermanos, mi sobrino (...) trato de no acordarme, trato de no recordar las cosas negativas ”, comentó Susy.

“Dios es así, ya mi hermanito vivió 60 años era su destino, peso así es, solo le digo a Dios que me de fuerza y fortaleza”, contó la exvedette. Además, destacó que la buena relación que mantiene con sus sobrinos. “ Son como mis hijos, a uno de ellos le estoy pagando la universidad y ya se recibe de Derecho ”, agregó.

Susy Díaz niega intervenir en los problemas de su hija

Durante la entrevista, la reconocida periodista Verónica Linares le hizo a Susy Díaz algunas preguntas por parte del público, y uno de ellos le preguntó a popular exvedette: “ ¿Por qué te metes tanto en la relación de Flor con Néstor? y ¿Por qué no dejas que tus nietos vean a su padre? “, consultaron.