El imitador de Gilberto Santa Rosa de ‘Yo Soy’ decidió pronunciarse tras los polémicos comentarios que realizó Cesar Osorio, imitador de Axl Rose contra Carlos Burga, imitador de José José.

“A mí me parece penoso que un muchacho talentosísimo como César Osorio gaste fuerza y energía, gaste minutos en televisión para poder irse contra otro colega, eso si no me entra en la cabeza”, señaló en un enlace en vivo en su cuenta de Instagram.

Raúl Gutiérrez señaló que si alguien no le gusta la imitación de otra persona, lo más correcto es que se lo diga directamente, pues la familia también resulta afectada en estos líos.

“Hay que ser un poco más inteligentes porque lo único que van a lograr es ser un poco más dúctil contra la persona que está yendo en contra (Carlos Burga). (César Osorio) está generado una reacción inversa. Hay que ser un poquito más inteligentes”, indicó.

Cabe indicar que el día de ayer, Carlos Burga, imitador de José José, se defendió de las críticas de su colega Cesar Osorio y negó que existe “favoritismo” en el programa.

Ni en el canal, ni en la producción tengo familiares, no me he visto favorecido deslealmente de ninguna manera, he tratado de dar lo mejor siempre”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO

Imitador de Axl Rose regresó a “Yo Soy”

TE PUEDE INTERESAR