Los cuestionamientos hacia Gino Assereto continúan. Y es que el chico reality no ha sido claro la responder sobre su orientación sexual, y más aún ahora que lanzó su nueva canción ‘Conciencia’.

Rodrigo González, conductor de ‘Amor y Fuego’ criticó esta actitud y sostuvo que Gino “alimenta” los rumores que existen sobre él.

“En el caso de Gino, si la prensa sigue preguntando eso es porque él sigue jugando con eso. ¿Por qué Gino u no otro? porque él juega y no otro. Entonces después no se victimicen”, comentó el presentador de Willax TV.

Además, comentó sobre la evidente molestia que tenía Jazmín Pinedo cuando salió a defender a su expareja y padre de su hija.

“Después que no salga la ‘china’ con cara de indignada a tratar de homofóbicos a los que le tocan el tema que él está alimentando. Si quieres que algo se apague no le echas una galonera de gasolina diaria. Deja que se apague, pero ustedes contribuyen a eso”, comentó Peluchin.

Gigi Mitre también resaltó que Gino Assereto no se molesta cuando le preguntan si es gay: “A Jazmín se le ve más molesta”.

“Jazmín sentirá que queda como la estafada”, agregó Peluchin.

Gigi consideró la hipótesis de que al integrante de ´Esto Es Guerra’ “puede ser que le gusten las dos cosas”, es decir, podría ser bisexual.

“A a menos que no le haya dicho (a Jazmín). Creo que uno se sentiría estafada si tampoco le dicen que le gusta el otro lado”.

