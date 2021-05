Gino Assereto estuvo como invitado especial en la última edición de “América Hoy”, donde no pudo evitar ser consultado sobre el acercamiento que viene teniendo con Jazmín Pinedo, su expareja y madre de su pequeña hija, de quien se separó hace más de un año.

El chico reality mencionó que la ‘chinita’ nunca podría ser considerada como un “periódico de ayer” porque aún tiene sentimientos fuertes por ella. “Jazmín jamás será un periódico de ayer porque es la mamita de mi hija y yo adoro a la china”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Assereto no descartó poder reconciliarse con la exconductora de televisión.

“Lo que pasa es que no es que dependa de ella, las cosas tienen que fluir, yo a la ‘chinita’ la adoro y siempre lo he dicho. Tengo un sentimiento muy especial hacia ella, pero en estos momentos estoy enfocándome en mí como persona, en mejorar, no solo en lo físico, sino también adentro. Lo más importante es trabajar en el corazón, en el interior”, expresó.

“Yo la veo casi siempre con mi hija, salimos de viaje juntos, mientras mi hija sea feliz y reciba amor, yo siempre voy a estar ahí”, agregó.

Finalmente, señaló que tanto él como Jazmín están comenzando a conocerse de nuevo. “Estamos empezando a conocernos nuevamente, yo no trato de postergar las cosas sino estoy dejando que fluya”, finalizó.

