El chico reality Gino Assereto volvió a la palestra esta semana al ingresar a “Esto es guerra” como reemplazo de Anthony Aranda, quien tuvo una lesión y no pudo seguir compitiendo.

Sin embargo, poco antes de volver a la pantalla chica, Gino Assereto sorprendió a sus seguidores con un preocupante mensaje. Se trataría de una respuesta a las críticas y burlas ha recibido en las redes sociales.

“No le pertenezco a nadie y nadie es culpable de lo que a mí me pase, tomo mis decisiones, cometo mis errores, vivo mi vida y mis propias experiencias!!!”, escribió la expareja de Jazmín Pinedo.

“Si quieren juzgarme, criticarme, felicitarme o lo que sea, eso lo respeto y lo acepto con mucho gusto, pero siempre teniendo en cuenta que yo soy el único responsable de mis acciones y de mi vida, gracias”, sentenció.

Foto: Instagram @ginoasseretocarpena

Gino Assereto le responde a Magaly

Este no fue el único mensaje publicado por Gino Assereto, ya que el ‘guerrero’ también aprovechó para responder a Magaly Medina, quien no ha dudado en criticar al ex de Jazmín Pinedo.

“Caminar por caminos distintos, no significa no tener caminos. Respeto mucho tu opinión, también agradezco tu tiempo. Atentamente, mi éxito”, señaló el chico reality.

