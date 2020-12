Gino Assereto habló en exclusiva para el programa Estas en Todas en donde confeso que no tendría problemas en pasar la Navidad junto a Jazmín Pinedo y su hijita Khaleesi.

“No sé todavía. Lo que pasa es que mi hija (con la ‘Chinita’) cumple años en diciembre, el 18. Entonces en estos momentos estoy pensando más en lo que voy hacer con mi hija que en lo que voy hacer por la Navidad”, sostuvo el popular “Tiburón”.

Por otro lado, el chico reality señalo que no tiene planes para pasar las fiestas de fin de año en el extranjero. “Lo único que sé es que me voy a quedar en Lima, no voy a viajar”, indico.

Asimismo, el modelo no tuvo reparos en confesar que no tendría problemas en pasar la Navidad al lado de la conductora de Esto es Guerra. “No sé, pero tampoco tendría problema”.

