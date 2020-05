Gino Assereto se quebró en vivo cuando le pidieron cantarle una canción a su hija Khaleesi en pleno set de “Esto es guerra”.

“No puedo hablar de eso, no puedo, me parto”, dijo inicialmente Gino Assereto, al recordar que no puede ver a ninguna de sus dos hijas desde que inició la cuarentena.

Como Gino no pudo cantar, Jazmín Pinedo se animó a entonar “Libre soy”, la canción favorita de su hija. Además, aseguró que su expareja era el “mejor papá”.

“Yo no sé la situación que puedan estar pasando las familias en este momento. Para mí es muy difícil, lucho conmigo mismo por saber si verdaderamente vale la pena hacer tantos sacrificios”, dijo Gino Assereto.

Gino y Jazmín lloran en EEG- Diario OJO

