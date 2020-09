En las últimas semanas, Gino Assereto ha sorprendido a más de uno por el cambio radical que le ha dado a su imagen.

El chico reality no solo adelgazó notablemente, sino que ahora luce el cabello de colores y hasta se pintó las uñas.

En su cuenta de Instagram, la expareja de Jazmín Pinedo envió un mensaje a los usuarios que quedaron sorprendidos por sus cambios de look: “Si no te gusta lo que ves hazte un favor y no comentes, tu paz ante todo”, escribió.

Sin embargo, un comentario molestó a Gino Assereto en su última publicación de Instagram.

“Esas uñas..... Creo q muy pronto será Gina”, escribió un seguidor.

El chico reality no dudó en responder y en tildar de “ignorante" a la usuaria: ”No contagies la ignorancia, quédatela para ti si no buscas la sabiduría".

Fotos: captura Instagram Gino Assereto

