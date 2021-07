Gino Pesaressi no pudo evitar mostrar su gran asombro al escuchar cantar a Amy Gutiérrez, quien llegó como invitada especial al programa “En boca de todos” para hablar de su carrera musical y de su presentación en los Premios Heat 2021.

El exchico reality sorprendió a sus compañeros al verse encantado con la cantante. Por ello, Ricardo Rondón no dudó en cuestionarlo por la forma en la que miraba a la joven artista.

“Mientras tu cocinabas (Amy Gutiérrez), miraba a Gino contemplándote, mirándote profundamente ¿Por qué Gino?”, preguntó el conductor en vivo.

“Es que padre en estás épocas de soltería necesito una mujer así, talentosa, guapa, canta, cocina, encanta. Amy me podrías cantar una cancioncita”, dijo el modelo.

Luego de ello, Amy Gutierrez se mostró sonrojada, pero decidió ponerle su parche pues dejó entrever que no le cocinaría al conductor. “A mí me gustaría más que me me cocinen”, afirmó. Por su parte, el exchico reality expresó: “Yo cocino rico”.

Por otro lado, recordemos que la artista peruana Amy Gutiérrez no pudo lograr un galardón en los Premios Heat, pero nos representó muy bien en el popular evento los Premios Heat, donde también se presentó Yahaira Plasencia

