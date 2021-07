Tilsa Lozano estuvo en el programa ‘En Boca de Todos’ donde se sometió a un cambio de look. Sin embargo, cuando ella estaba desfilando, entró Tula Rodríguez a jalarle el pelo. “Te voy a decir algo, tú con tus extensiones...”, reclamó la conductora de TV. Tilsa no se quedó atrás y le resaltó que su cara no tiene cirugías: “esta nariz no está operada”. | VIDEO: América TV