El conductor Gino Pesaressi descartó haberse contagiado de COVID-19 tras no aparecer en el programa “En boca de todos” en los últimos días.

“Saldremos de esto, como hemos salido de todas”, fue el mensaje que Gino Pesaressi compartió en las historias de Instagram que encendió las alarmas. Sin embargo, el exchico reality contó que solo tiene gripe.

“El día de ayer colgué un mensaje motivador y creo que mucha gente ha pensado de que tengo COVID. No, no tengo COVID, estoy con una gripe cabrona que me ha tumbado en realidad y no me deja ir a trabajar”, explicó.

Pese a que no tiene COVID-19, Gino Pesaressi dejó de ir al canal por los estrictos protocolos de seguridad: “En realidad ya estoy de salida, la agarré como que el sábado porque mi hija estaba mal y estoy como que saliendo de eso. Ya solamente tengo tos, pero igual como el canal tiene medidas muy estrictas, obviamente prefieren de que esté en casa para evitar el contagio o preocupar a los demás, lo que me parece lógico”.

El conductor también envió un mensaje a sus seguidores: “No voy a poder ir al programa un par de días, así que si me extrañan, lo siento, gracias por los mensajes y no me molesto si escriben que me extrañan también en la cuenta de “En boca de todos””.

Asimismo, Gino Pesaressi compartió la prueba de descarte que le realizaron. En esta se lee que dio negativo al COVID-19: “Harta agua, medicina y buen humor”, señaló.

