Gino Pesaressi y su expareja Mariana Vertiz dedicaron emotivos mensajes a su hija con motivo de su cumpleaños número 8, que se celebra este jueves 2 de junio de 2022.

“Hoy es cumpleaños de mi princesa!!”, escribió Mariana Vertiz en Instagram Stories. Por su parte, Gino Pesaressi compartió un tierno mensaje dedicado a su hija Gia.

“No es un día cualquiera. Hoy mi bebesita cumple 8 años! Y yo igual de papá”, señaló Gino Pesaressi en Instagram.

Asimismo, Natalie Vertiz, hermana de Mariana, hizo una emotiva publicación en la que se ve a su hijo mayor, Liam, con su primita.

“Favorite girl in the world (mi chica favorita del mundo). Mi reina está de cumpleaños hoy! La mejor pwima|mejor amiga que Liam pudo tener! El mejor regalo que mi @marianavertizg me pudo dar! Mi ahijada preciosa”, se lee en el post.

