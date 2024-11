Tras una batalla legal de varios meses en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), Gino Tassara y Duilio Vallebuona, creadores del programa de Youtube “AGRICOOLTORES”, anunciaron desde sus redes sociales que la institución les dio la razón en el juicio que presentaron contra César Urrutia Chacaltana por infringir los derechos de propiedad al crear y utilizar cuentas con el nombre “AGRICOOLTORES” pero en el supuesto rubro de tecnología provocando la confusión del público.

Ante ello, compartieron la medida cautelar emitida por Indecopi que ordena el cese inmediato del uso indebido de la marca a Urrutia, quien lo había registrado como venta de software pero “en la práctica era otra cosa”.

“Nos ha costado varios meses de trámites y reuniones para que por fin Indecopi nos dé la razón ante este atropello a nuestro trabajo, cuando nos enteramos por primera vez de que el señor había registrado el nombre como suyo y hasta había creado sus páginas en redes agregando solo el ‘#’ fue una gran sorpresa, nos reunimos con él y hasta nos pidió 5 mil dólares para vendernos el dominio de la página, obviamente que no aceptamos”, contó Gino Tassara, productor y co-conductor del programa.

“Queremos agradecer al estudio Canelo por su gran trabajo en estos temas y a Indecopi por el apoyo, hay más de 500 denuncias de este tipo. Nosotros hacemos un llamado a todos aquellos que están viviendo está situación a tomar acciones inmediatas, Indecopi está para apoyar y siempre y cuando tengas las pruebas que avalen tu denuncia”, agregó Tassara y añadió que pedirán la nulidad del nombre que registró Urrutia.

“Vamos a seguir hasta que se anule ‘AGRICOOLTORES’, el señor está libre de hacer el rubro que quiera, pero no queremos que haya esta confusión que se ha creado tanto para nuestros seguidores como los que siguen al señor Urrutia. Nosotros no trabajamos para él y no hacemos software de tecnología. Nosotros tenemos registrado el nombre para video comerciales, audiovisual para venta de productos, supermercado. La empresa está en registros públicos”, aseveró Duilio.

“Nuestros videos están teniendo entre 20 a 40 mil vistas en YouTube, tenemos un alcance de más de medio millón, ponen el nombre de Duilio y Gino en las páginas, el trabajo que realizamos es super pro y de mucho esfuerzo. Acá hicieron el juego de palabra y lo registraron en otra categoría generando confusión, no íbamos a permitir que se burlen de esta manera de nuestro trabajo”, apuntó el ex chico reality.