Todo tiene su final, nada dura para siempre, suena en la salsa una y otra vez. En esta ocasión, Giovanna Valcárcel anunció el fin de ‘Destape salsero’, espacio que lideró durante dos años y medio en Radiomar. Ahora se va en busca de nuevos rumbos y deja la posta a Anthony Chávez que conducirá el espacio ‘Anthony en su salsa’ de lunes a viernes de 6:00 am a 12:00 pm.

La también conductora de tv, se despidió de sus oyentes el último viernes entre lágrimas de emoción y agradeciendo a la radio salsera número uno que la albergó tanto tiempo. “Quiero dar las gracias a Radiomar, por todo el apoyo que me han dado durante estos dos años y medio de trabajo diario, también decirles a todos que Anthony (Chávez) ocupará mi horario de 6:00 am a 12:00 pm. Cierro un lindo ciclo en busca de mis sueños. No me voy a otro lado, es hora de partir a nuevos retos en la vida”, sostuvo la artista que hoy en día es considerada una de las locutoras más carismáticas y que deja una huella importante en la industria radial de entretenimiento.

Cabe señalar que ‘Destape Salsero’, se convirtió en uno de los espacios más sintonizados en Radiomar, logró convocar a un sinnúmero de artistas y cantantes que tuvieron una tribuna junto a Giovanna, con su chispa y esa sazón que ella sabe brindar a sus seguidores. Nuestra “loquita”, se va a cumplir proyectos personales al extranjero, pero está segura que cuando decida retornar tiene un puesto bien ganado en el corazón de sus oyentes de Radiomar.

Finalmente Anthony Chávez frente a nuestra Giovanna, sostuvo que se encuentra triste pero a la vez consciente del reto que le espera en el horario de las mañanas. “Soy un hombre de retos y me siento contento de los planes de Giovanna a nivel personal pero triste porque se nos va y deja un vacío irremplazable. Me queda asumir la posta con mucha responsabilidad”, sostuvo el locutor que anuncia muchas sorpresas para sus fieles seguidores.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Jefferson Farfán: ¿A nombre de quién está la casa de Melissa Klug?

Federico Salazar decepcionado de Christian Cueva: “Él necesita ayuda profesional, no es la primera vez”

El video de Christian Cueva haciendo gestos obscenos e insultando: “¡Qué pasa conch...!”