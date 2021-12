Con un emotivo saludo y un lindo video, Gisela Valcárcel celebró este miércoles 15 de diciembre el cumpleaños número 41 de su única hija Ethel Pozo.

La conductora de ‘Reinas del show’ manifestó todo el amor y cariño que siente por su primogénita en una tierna publicación en su cuenta de Instagram.

“¡FELIZ DÍA, HIJA! Desde que llegaste al mundo tu alegría nos acompaña. Muchas mamás, cuando sus hijos son pequeños, dicen: ‘Estaré ahí para ti siempre’, y es verdad, lo veo cuando ahora estoy detrás de ti, pues tienes una vida propia que has sabido cuidar”, dice inicialmente el post.

La rubia animadora compartió con sus más de 1 millón de seguidores un vídeo que contenía distintas fotos de varios momentos que ha pasado con la conductora de América Hoy.

“Eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia, cuando con pasión defendías tus clases de pintura, por ejemplo, y de adulta cuando tomaste las riendas de tu vida y trabajo. Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, añadió.

Ethel agradece las palabras de Gisela

Minutos después, Ethel Pozo no dudo en responder el tierno saludo de su madre Gisela Valcárcel y agradeció el gesto con otro mensaje igual de emotivo.

“Gracias, mami. ¡Feliz día a ti también! Un día como hoy te convertiste en mamá y sin duda la vida nos cambia totalmente.️ Hoy celebramos. I love you”, comentó la presentadora de ‘América Hoy’.

