La conductora de ‘Reinas del Show’, Gisela Valcárcel se habría dado una nueva oportunidad en el amor, así lo reveló durante su programa de este sábado 23 de octubre.

Al ser consultada por Tilsa Lozano y los demás jurados del reality de baile, Gisela sorprendió al confesar que estaría siendo pretendida por dos misteriosos galanes.

“¿Gisela hubo partneo en tu viaje?” preguntó Tilsa. “Si yo digo que sí, alguien podía quedar herido”, respondió la ‘Señito’, dejando en shock a todos los presentes en el set.

A parecer, la madre de Ethel Pozo habría conocido a unos de sus galanes cuando viajó al viejo continente y este sería de nacionalidad francesa.

“Viajé a una feria en Canes, en Francia y ahí estado. Do you believe in love? (¿tú crees en el amor?)... La puerta siempre está entre abierta”, agregó.

Fotos y Video: (América TV | Instagram/@elgranshowperu).

