La actriz Gisela Ponce de León pasó un incómodo momento en sus redes sociales luego que un usuario comentará una fotografía de la artista y cuestionará su peso.

¿QUÉ PASÓ? La también cantante posteó una fotografía en su cuenta de Facebook y uno de los cibernautas le preguntó por qué engordó y le recordó que durante su época en “Al Fondo Hay Sitio” se le veía mucho más saludable. Al respecto, Gisela no dudo en responderle y aclararle el tema.

“Estaba muy triste en esa época, no te imaginas cuánto ni por todo lo que estaba pasando y por esas cosas que pasaban no comía casi. Por eso se me veía así, no estaba bien, aunque te haya parecido que estaba saludable solo porque estaba flaca, mi estado de ánimo y mi salud en general en peligro”, indicó.

Del mismo modo. Ponce de León confesó que se encuentra yendo a un nutricionista para mantener un peso saludable.

“Ahora es verdad que estoy un poco encima de mi peso, voy a una nutricionista para solucionarlo saludablemente, pero definitivamente ahora soy saludable, en cuerpo y alma. Muchísimo más que en esa época de todas maneras. Y definitivamente mucho más feliz. Las apariencias engañan. Estar flaco no es siempre sinónimo de salud, y tener un poco más de peso que el usual no siempre sinónimo de tristeza o de falta de belleza ni de salud. Un abrazo”, añadió.

Foto: (Gisela Ponce de León).

