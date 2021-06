¡Preocupada! Así se mostró Gisela Valcárcel en sus redes sociales tras las complicaciones de salud que tuvo su mamá Teresita hace unos días.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Reinas del Show” reveló que tuvo que llevar al neurólogo a su mamá luego de ponerse un poco delicada de salud.

“He dejado a mi mami con el neurólogo, no han sido días buenos para ella y por supuesto para nosotros tampoco porque no la vemos muy bien, está todavía con un proceso aparte de la infección, algo que no descubrimos. Pero bueno, estamos confiadas y viendo además que se ríe y está con apetito”, comenzó diciendo.

Vale recordar que hace unos días, Gisela Valcárcel le contó a sus seguidores que su mamita Teresa se encuentra en una clínica debido a que se encuentra delicada de salud.

“Desde la mañana vinimos con mami que se puso malita, ya sabes cosas propias de la edad pero desde las 7 de la mañana veo la mano del señor es por eso, que a mi sobretodo creo y confió porque Dios está con todos”, señalo la figura de TV.

