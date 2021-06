Magaly Medina viene siendo blanco de críticas en redes sociales tras haber tenido fuertes calificativos hacia el seleccionado Gianluca Lapadula, a quien llamó “feo” en la última edición de su programa.

Y es que decenas de usuarios no dejaron pasar la oportunidad para recordarle a la popular ‘Urraca’ un poco de su pasado y su cambiada apariencia física.

“No sorprende que Magaly le haya dicho feo a Lapadula, ya que solo sabe vomitar calificativos bajos sobre el físico y apariencia de otros. Del cuerpo y apariencia de otros no se habla, si quieres habla del tuyo frente a un espejo y hazlo con respeto, no seas como esa señora”, escribió un cibernauta bastante molesto.

“Lo hizo antes con Paolo Guerrero, así que no me sorprende. Tal parece que no le gusta que idolatren a hombres por su logro, sino por su físico. No se puede esperar menos de una mujer que ha sufrido tantas mutaciones”, “Magaly llamó feo a Lapadula... Esta tía a tenido más transformaciones que freezer”, fueron algunos otros comentarios en Twitter.

Recordemos que la conductora de ATV mencionó que los fanáticos solo resaltan al futbolista porque metió un gol, pero que cuando no meta gol, nadie se acordará de él.

“Bueno y la fiebre de Lapadula... Muchas chicas dicen: ‘ay que churro’. Bueno, no se hagan ilusiones, el tipo es casado y tiene tres hijos. Además dicen: ‘qué guapo’. ¿Qué guapo le ven? El chico metió un gol, y ahora si en el próximo partido no mete un gol van a decir: ‘qué feo Lapadula’. Así somos de cambiantes”, dijo la periodista.

