Daniela Darcourt decidió abrir su corazón y contó que sufrió de inseguridades por su talento y apariencia física en los inicios de su carrera musical, pero que con el tiempo aprendió a dejar de escuchar las críticas destructivas.

Todo se habría dado tras escuchar la historia de una de las participantes de “La Voz Perú”, quien sufrió de bullying por su físico. En ese momento, la salsera comentó que había pasado por algo similar y envió un empoderado mensaje a los jóvenes para luchar por sus sueños.

“Tú no te preocupes mi amor, tú te paras en un escenario y a la gente le dices con mucho respeto: ‘¿Ustedes han venido a oírme o a ver mi cuerpo? Y como han llegado a oírte, tienen que oírte. A mí me ha pasado”, comenzó diciendo.

“Siempre cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo vas a cobrar mil dólares, si tú haces ejercicio y te ves delgada vas a ganar mil dólares más’. Hoy por por hoy me visto como me da la gana, habló como me da la gana, y soy como me da la gana, y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser. A esos jóvenes como yo, que tienen un sueño, atrévanse, los sueños se hacen realidad”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR