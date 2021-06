Rebeca Escribens preocupó a todos sus fanáticos tras ausentarse en la última edición de América Espectáculos. Y es que la conductora utilizó sus redes sociales para explicar cuál habría sido la razón de su ausencia.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz comentó que enrumbó hacia Estados Unidos junto a su esposo para poder recibir la vacuna contra el COVID-19.

“Muchos me están preguntando porqué me fui de América Espectáculos el día de hoy... Les comento que voy a vacunar mi esposo y yo. Agradezco a todas las personas que me escriben diciéndome que les alegro el día y estoy muy agradecida por eso”, comenzó diciendo mediante sus historias.

Asimismo, la popular ‘Doña Rebe’ no dudó en agradecerle a su reemplazo, la modelo Valeria Piazza, quien en varias oportunidades ha demostrado su gran aprecio hacia la actriz.

“Ahora yo necesito estar tranquila emocionalmente sabiendo que mi vida está a salvo. Los dejo con Valeria, ella sabe que yo la quiero mucho, la admiro, la respeto y le agradezco por esa ayuda”, finalizó.

