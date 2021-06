¡Bomba! Olenka Mejía demandó legalmente hace aproximadamente cuatro años a su excuñada, Yahaira Plasencia, por el delito de difamación agravada, tras poner en cuestionamiento la paternidad del hijo de la denunciante.

Y es que el juez falló a favor de la excuñada de la cantante, por ende, de ahora en adelante, la salsera no podría salir del país sin previo aviso, teniendo que firmar todos los meses por un año y pagar una reparación civil de S/ 20 mil soles.

“(...) Disponiendo reservar el fallo condenatorio a favor de Yahaira Plasencia Quintanilla por la presunta comisión del delito contra el honor y difamación agravada, en agravio de Olenka Mejía”, se le escucha decir al juez.

Por su parte, Olenka Mejía expresó su satisfacción con el resultado de la demanda que le interpuso a su ex cuñada, y aprovechó para advertirle a Jorge Plasencia, padre de su menor hijo, “que lo mismo podría pasar con él”.

“Fueron declaraciones muy fuertes, que no tienen nombre, y más aún siendo tía de mi hijo. Ella creyó que conmigo iba a ser un títere, que yo me iba a dejar pisotear por ella y por su familia como les diera la gana, y no, yo soy más fuerte de todo lo que piensan”, manifestó.

“Él (Jorge Plasencia) ya sabe, la justicia realmente está. Sabe que si no cumple va a ser igual que con su hermana, y va a terminar cumpliendo como debe ser”, agregó.

