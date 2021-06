La modelo Karen Dejo desató su furia contra Janet Barboza por decir que se “puso en bandeja” al futbolista Gianluca Lapadula tras el partido de la selección peruana contra Ecuador.

“Karen Dejo se ha puesto en bandeja”, dijo Janet Barboza en “América Hoy”. La frase exacta de Karen Dejo fue “quiero conocerlo (a Lapadula) para decirle gracias”.

“Me sumé al comentario que sí, vamos a agradecerle a Gianluca Lapadula, queremos conocerlo, pero como un agradecimiento, nada de mala onda, yo no sé nada de fútbol, simplemente me sumé al comentario”, explicó Karen Dejo al portal Instarándula.

En ese sentido, Karen Dejo se mostró indignada con la ‘rulitos’. “El comentario de la señora Janet Barboza ha sido totalmente desafortunado”.

“Me ha molestado terriblemente y sobre todo viniendo de ella, cuando ella me conoce, yo no hablo de ella mal (...) He trabajado con Janet y Janet sabe cómo soy. Eso de ‘se puso en bandeja’, cuál es su definición de ponerse en bandeja”, agregó.

“Es conocido que el persona de conductora dentro del programa “América Hoy” de Janet es así, cizañoso, fastidioso y creo que algunas veces se le pasa la mano, y si se le pasó la mano conmigo, mínimo espero una disculpa de ella. Yo la conozco, la respeto mucho y sí, me ha molestado su comentario”.

Finalmente, Karen Dejo exigió que Janet Barboza le ofrezca disculpas: “Janet, por favor, retráctate y pídeme disculpas, es lo mínimo”.

