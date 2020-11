Gisela Valcárcel se pronunció luego las marchas que se han realizado en los últimos días en rechazo a la vacancia contra el expresidente Martín Vizcarra.

En su cuenta de Instagram, la “señito” afirmó sentir indignación por lo ocurrido en el Congreso: "#Incertidumbre eso sentimos... Estamos frente a una emergencia en el sector salud!! Eso pregunto, no le importa quién se muera a los congresistas? La respuesta es “no”.

"Debemos manifestarnos... Basta de una televisión que evita manifestarse ante hechos que demandan de nosotros, los comunicadores sigamos así equipo en GV Producciones, estamos con la familia peruana! ", agregó.

Sin embargo, Gisela Valcárcel insistió en que la manifestación de los peruanos no contempla la violencia:

“Que nada nos distraiga, manifestarnos no es pelear, no es actuar con violencia... Hoy debemos decir... No a la vacancia... Esto ha retrasado todo para nosotros los peruanos!”, indicó.

Pero eso no fue todo, ya que Gisela Valcárcel dejó un contundente mensaje contra los políticos: “Ojito... ojito. Recuerdan la frase “Dales pan y circo”? Bueno, ahora es cuando veremos... no hay pan... nos darán circo y del barato! Ya verán”.

Gisela Valcárcel se pronuncia en Instagram - diario ojo

