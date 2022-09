Gisela Valcárcel anunció que este sábado 24 de setiembre se llevará a cabo la esperada final de “La Gran Estrella”. La popular ‘Señito’ dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un sentido mensaje a puertas de decirle adiós al reality.

“Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es SER ARTISTA Y SUBIRSE A UN ESCENARIO”, indicó inicialmente.

“Se que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin Él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se de!¡Gracias a cada participante y por supuesto a cada uno de ustedes! ¡Los espero el sábado a las 9pm en LA FINAL de La Gran Estrella!”, finalizó.

Sus seguidores inmediatamente le dejaron mensajes de cariño y respaldo en el post; sin embrago, también hubo algunos que se animaron a aconsejarla sobre cómo levantar su rating. “Sra. Gisela el formato de Tineli en Argentina la esta rompiendo”, o “Gise invita a Roberto Martínez y el rating se va titititi”, le escribieron.

Cabe recordar que hace varias semanas iniciaron las especulaciones sobre el posible final de “La Gran Estrella” ya que desde su estreno, esta nueva propuesta no convenció a la audiencia, lo que se vio evidenciado en su bajo rating inicial, y provocó una serie de críticas.

El programa llegó a las pantalla de América Televisión el pasado sábado 6 de agosto, como siempre bajo la realización de GV Producciones, de propiedad de la ‘Señito’, y a pesar de la expectativa que generó, no logró situarse en las preferencias del público.

Las bajas cifras de rating que venía registrando el espacio, provocaron que en la edición del 3 de setiembre, tras anunciarse cambios radicales en el show, un total de cinco concursantes abandonaran la competencia y a pesar de los rumores, el programa continuó.

Después de ocho semanas de competencia, este sábado 24 de setiembre será la final de “La Gran Estrella” y los participantes que se disputan el primer lugar son: Nicolas Strauss, Massiel Málaga, Julio César Norabuena, Yadira Sosa, Indira Orbegozo y Karla Zapata.

VIDEO RECOMENDADO

Brunella Horna toma radical decisión: Prohibirá celulares en su boda

Brunella Horna se casará el 17 de diciembre del 2022