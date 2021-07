Gisela Valcárcel se tomó unos minutos de su programa para desmentir a Vania Bludau, quién aseguró que tuvo conversaciones con la producción de “Reinas del show” para participar en el reality de baile esta temporada.

“Otra participante a la que queremos micho dice ‘Yo no estuve, porque yo ya gané’. Pero Vania de mi vida, tú eres la reina, pero y ni Armando te hemos llamado para que participes, nunca hubo una conversación formal”, indicó la conductora en primer lugar.

“Para esta temporada no te hemos llamado, con la cual quería aclararlo porque la verdad siempre tiene que imponerse”, añadió.

En conversaciones con el programa Amor y fuego, Vania Bludau reveló que no aceptó participar en el programa que conduce actualmente Gisela Valcárcel porque ya se llevó la copa ganadora de la temporada 2019.

“Si yo ya gané eso, para que voy a ir. O sea no es que me crea, pero hay tantas chicas que se merecen un puesto. Yo no he ganado Reyes del Show y ahí sí me gustaría volver porque quedé segunda y me dio colerita”, comentó.

Fotos y Videos: (América TV)

