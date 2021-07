Este viernes 02 de julio, Magaly Medina aseguró que Korina Rivadeneira no tiene competencia en el programa “Reinas del Show” y que será la gran ganadora del reality de baile porque las demás participantes no saben bailar.

“Antes que termine las ‘Reinas del Show’, ya todos sabemos que ella va a ganar, como antes que termine ‘El Artista del Año’, ya sabíamos que Jossimar iba a ser el ganador de ese programa... Korina tú eres la favorita”, comenzó diciendo.

Según la “Urraca”, la esposa de Mario Hart- quién confesó hace unos días que conserva el mismo físico de su participación en la gala del 2019 - se llevará la corona porque Jossmery Toledo, Paula Manzanal y Janeth Barboza no son rivales en la pista de la “señito”.

“Imagínate. ¿Cómo no les va a ganar? Jossmery Toledo que todavía no aprende a bailar y está en el medio, Paula tampoco es una gran bailarina. Las demás, menos... No hay competencia Korina, tú te llevas esa corona sí o sí y no necesito leer el tarot, ni mirar una bola de cristal para decirlo, añadió.

Vale recordar que la modelo Korina Rivadeneira, el nuevo jale del programa ‘Reinas del Show’ que conduce Gisela Valcárcel, comentó sobre su participación en el reality de baile y reveló que le están poniendo la etiqueta de “la favorita” para alzar la copa.

“Sé que lo puedo lograr, pero en este momento me están poniendo la etiqueta de “la favorita”, por así decirlo, y no debería ser así. Yo siento esa presión y quiero que me tengan paciencia, que califiquen mi crecimiento gala a gala, no que me califiquen por la temporada pasada. Ahora yo estoy desde cero, no tengo el mismo nivel de la temporada pasada”, sostuvo la esposa de Mario Hart.

