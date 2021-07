Magaly Medina no pudo ser ajena al tema del momento y se refirió a la denuncia que hizo Yeiner Pinedo, más conocido como “ingeniero bailarín” contra Vania Bludau por discriminación.

En la última emisión de Magaly TV, La Firme, la “Urraca” salió en defensa de la modelo y le pidió al influencer que se retracte pues lo que hizo se trataría de una difamación. Además aseguró que Pinedo solo estaría buscando generar polémica para salir en los titulares de los medios de comunicación.

“Yo creo esta vez que el ingeniero bailarín ha exagerado, ha dramatizado y se ha victimizado innecesariamente”, indicó en un primer momento.

“Ha inflado una cosa para llamar la atención de los periódicos, claro Vania ha sido malcriada en otras ocasiones, pero en esta ocasión yo no concuerdo, porque me parece que está haciendo un circo... Creo que como esto está en bajada quiere ganar un poco de titulares, el que alguien lo discriminó. Todo, ¿por qué? Porque no se dejó agarrar”, añadió.

“La discriminación está en tu cabeza ingeniero bailarín...Si te digo ' no me agarres, no me toques, es que no me toques’. Así de simple y de respetuoso, él para mí le faltó el respeto...Ya se desubicó y llegó a Chollywood y aprendió lo malo. Espero que se disculpe, porque a una mujer no se le toca”, sentenció.

Vania Bludau se defiende: “No puede andar por la vida inventando”

Vania Bludau se mostró sumamente indignada tras la denuncia por discriminación por parte de Yeiner Pinedo, más conocido como “ingeniero bailarín”.

“Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor. Hay que tener cuidado porque esto si es difamación, a causa de estás acusaciones en este momento estoy recibiendo tanto odio que es preocupante. Seguiré esperando que se retracte porque uno no puede andar por la vida inventando y tirando adjetivos que se imagina”, escribió en su red social.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR