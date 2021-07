Este miércoles 30 de junio Magaly Medina se refirió a Aída Martínez, quién viene siendo duramente criticada en redes sociales por llevar a su bebé de apenas 4 meses a una fiesta.

En la última emisión de “Magaly TV, La Firme”, la “Urraca” le pidió a la modelo arequipeña que no exponga a su pequeña en lugares que no son recomendables para un menor de edad.

“Cada uno es libre de criar a sus hijos como más le parezca... Lo mejor es que dejes a tu hija en tu lugar más sano, en un ambiente mucho más tranquilo, es una bebé, ni siquiera tiene 18 años para que la lleves a tus juergas”, comenzó diciendo.

“Ella no quiere perderse la diversión, ella no quiere perder la salida, es lógico, es una persona que esta joven, que está acostumbrada a la noche, a la nocturnidad, a salir de fiestas, a salir de parrandas, que quiere seguir haciendo la misma vida ahora que tiene un niño, pero si tienes una niña pues entonces ves la mejor manera para dejarla en un ambiente tranquilo y sano, y después vas y te diviertes, nadie te va a decir nada”, añadió.

“Si yo estoy en una barra de un local como este y miro una madre que está tomando con una bebé, la miraría mal porque creo que hay lugar y espacio para todos. Si quieres diversión hazlo sola, tú eres la adulta, pero tu hija no ha decidido ir a divertirse contigo porque no es el mejor lugar, no es lo más saludable para un bebé, hasta eso podría entenderse como un caso de maltrato infantil... No nos parece un ambiente sano para una bebé de 4 meses mientras tú estás tomando o gritando. A mí no me parece, ni a mucha gente en Instagram”, sentenció.

