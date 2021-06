Yahaira Plasencia, desde Punta Cana, decidió callarle la boca a la conductora Magaly Medina y reapareció con Sergio George. Y es que la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ había deslizado que el productor musical se había alejado de la salsera desde que ella ya no es pareja de Jefferson farfán.

“Qué casualidad que ella que ya no es pareja de Jefferson Farfán, Sergio George poco a poco ha ido marcando distancia”, había comentado la ‘Urraca’ en su programa.

Al respecto, la ‘reina del totó' hizo un en vivo desde Republica Dominicana con ‘Serch’ donde le mandaron un mensaje a la periodista.

“No crean todo lo que dicen en televisión, no es la verdad, están buscando rating, y no lo estoy criticando. Si yo estuviera en sus zapatos haría lo mismo, es un negocio de rating, y no solo es Magaly, es en el mundo entero, es su chamba. Pero bienvenido, chévere, porque me da promoción y me mantienen vigente a mi artista, mientras ustedes critican y van a mintiendo, nosotros vamos desmintiendo”, comentó George.

Luego defendió que Yahaira Plasencia se divierta en Punta Cana luciendo su bikini en la playa. Como se recuerda, la peruana ha sido nominada a los Premios Heat 2021.

“Si llegaste aquí para ir a la playa con tu bikini también critican el bikini, que si te estás soleando que no estás trabajando... quiero saber quien de Perú viene a estas playas y no se pone un bikini”, agregó el amigo de Marc Anthony.

“Para que no hablen mier** que al tipo lo que interesa de Yahaira es... Yahaira tiene mucho que aportar como artista y los número están reflejando. El público tiene que saber si no quieren apoyar a Yahaira no importa, pero tampoco pueden minimizar lo que ha hecho”, comentó el productor de discos estadounidense de origen puertorriqueño.

Finalmente, Yahaira Plasencia aseguró que sí cantará en los Premios Heat 2021: “Yo también voy a cantar, me están preguntando si voy a cantar, sí voy a cantar, cantaré Ulala”.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR