La modelo Shirley Arica se defendió tras las críticas que le hizo Magaly Medina por viajar al norte en medio de su conflicto con Rodney Pio Dean.

A través de Instagram, la ‘chica realidad’ aseguró que los reclamos que hace al padre de su hija no tienen relación con los gastos que hace en su vida personal.

“Acabo de terminar de ver Magaly porque me acaban de enseñar mis amigos... ¿qué tiene que ver el hecho de que yo reclame los derechos de mi hija con que yo me venga a disfrutar mi cumpleaños?”, señaló.

“O sea, no entiendo, si me invitan, yo lo pago o lo que sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra”, agregó la modelo.

Shirley Arica señaló que Rodney Pio Dean no ha cumplido con pagar la manutención de su hija: “El papá de mi hija tiene un juicio de alimentos porque no le pasa y eso no tiene nada que ver con que yo salga a reclamar lo que le corresponde. ¿Qué tiene que ver eso con que yo esté de viaje? No entiendo”.

Durante su programa, Magaly Medina cuestionó la vida personal de la ‘chica realidad’: “Shirley Arica sigue celebrando, un día llora y dice que el padre de su hija no lo quiere dar ni para la leche, pero ella tiene para los whiskys (...) Se alquilaron ella y sus amigos una casita en Vichayito, si vieran la cantidad de trago. Vendes eso y compras la alimentación de tu hija para más de un mes”.

