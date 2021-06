Rodney Pío Dean decidió defenderse frente a las cámaras de “Amor y Fuego”, tras conocerse las fuertes acusaciones que hizo Shirley Arica en su contra, quien señaló haber sido agredida físicamente por su expareja.

Recordemos que hace unos días, la popular ‘chica realidad’ comentó para el programa de Rodrigo González, que el papá de su hija le habría robado, inclusive, habría hasta clonado la placa de su carro.

En ese sentido, el primo del ‘Loco’ Vargas presentó unos audios poniendo en evidencia a Shirley Arica, donde niega que él la haya agredido, pese a que en un momento lo denunció por violencia.

Sin embargo, la modelo al conocer que su expareja tenía dichas pruebas, negó todo tipo de hecho y afirmó que “le siguió la corriente” para mantener la fiesta en paz.

“Después del problema que pasó, hemos hablado varias cosas y me llamó y me tocó ese tema y le dije: ‘me estás grabando’, porque sus preguntas eran obvias. Al final le dije que no me había pegado y que hay que llevar las cosas bien porque tenemos una hija”, dijo Arica.

