¡ALARMA! Shirley Arica denunció a su todavía esposo Rodney Pío Dean de haberle robado su tarjeta y clonarle la placa de su carro. La ‘chica realidad’ hizo esta grave acusación en el programa ‘Amor y Fuego’.

“No le gusta trabajar, le gusta todas las cosas fáciles. A mí me ha robado la tarjeta, me ha vaciado la tarjeta, me ha clonado la placa de mi carro”, indicó para las cámaras de Willax TV.

Según la modelo, ella y el padre de su hija tenían una cuenta en el banco que la abrieron para ahorrar dinero para iniciar un negocio. Pero grande fue su sorpresa cuando se ‘percató' que en la tarjeta no estaban los cinco mil soles que habían juntado.

Además aseveró que Pío Dean tiene un problema con el juego y que le confesó que él tomó el dinero para apostar en el casino.

Asimismo, reveló que su expareja clonó la placa de su auto para acudir un grifo y robar gasolina. Y es que la modelo contó que la llamaron del lugar para mostrarle las cámaras de seguridad y pedirle que pague la cuenta.

Rodney Pío se defiende: “Ella nunca ha tenido plata”

Al respecto, Rodney Pío Dean se defendió y aseguró que él nunca le robado ni un sol a la madre de su pequeña pues ella nunca ha tenido dinero para que le roben. “¿Qué le voy a robar? Si nunca ha tenido plata... esa pisa huevos ¿Cuándo ha tenido plata ella para robarle algo?”, expresó.

“Yo no le he clonado nada, no he hecho nada, a esa loca que siga hablando... ni cólera me da... me da risa”, añadió.

Recordemos que hace unos meses, Shirley Arica denunció que su aún esposo Rodney Pío no se hace cargo de la pequeña hija de cuatro años que tienen en común.

La exchica reality reveló entre lágrimas que Pío Dean no visita a su hija a pesar de sus insistencias. Incluso, mostró conversaciones en las que le pide al padre de su hija que siquiera la llame por teléfono

