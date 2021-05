Shirley Arica le pidió a su expareja, el futbolista Jean Deza, que deje de llamarla y que sea feliz con su nueva pareja, con quien hace pocos días celebró seis meses de relación sentimental.

“No tengo ni idea si está o no con alguien, no tenemos amigos en común, no estoy enterada de nada, pero sí quiero aprovechar la ocasión para decirle que deje de llamarme y molestarme, que sea muy feliz porque el tema que tuvimos ya terminó hace tiempo”, pidió la popular “Chica realidad”.

Como se recuerda, a mediados del año pasado, Jean Deza protagonizó un triángulo amoroso con Jossmery Toledo y Shirley Arica. Luego del escándalo, el futbolista se luce con la modelo Gabriela Figueroa.

“Hace cuatro días ha sido la última llamada que he recibido. Obviamente, no tengo un buen recuerdo de él, por eso no quiero que haya ningún tipo de comunicación, pero parece que él no ha entendido esa parte, tiene que respetar a su enamorada, cómo me va estar llamando”, lamentó.

Apoya a Jossmery Toledo tras comentarios sexistas

De otro lado, se solidarizó con la influencer Jossmery Toledo, quien fue blanco de comentarios sexistas por parte de dos periodistas de Gol Perú.

“Son un par de idiotas esos dos. Sé que quisieron arreglarla pero nadie borra lo que dijeron”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

El artista del año: Disfruta la presentación de ‘La Uchulú’ junto a Ruth Karina

El artista del año: Disfruta la presentación de ‘La Uchulú’ junto a Ruth Karina

TE PUEDE INTERESAR