Vania Bludau se encuentra en boca de todos luego que Yeiner Pinedo más conocido como el “ingeniero bailarín” la acusará de de discriminarlo en el set del programa “Mujeres al mando”, al que ambos asistieron el último martes 29 de junio.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo no se quedó callada y decidió responder a las críticas que viene recibiendo luego de las declaraciones del influencer.

“Vania Bludau, te sigo porque creo que eres hermosa en todo su esplendor, pero ¿ser discriminatoria y hacer desplantes? Deberías aclarar más aún si te debes a tus seguidores”, escribió una de sus seguidoras.

Foto: (Captura/Instagram: @vaniabludau)

“Amor, ¿pero qué puedo aclarar si en realidad no pasó nada? Yo no entiendo el afán de dar versiones erróneas de percepciones que escapan de la realidad”, respondió la novia de Mario Irivarren.

Vale mencionar que durante una transmisión en vivo, el “ingeniero bailarín” reveló que la morocha lo habría discriminado en el set de Latina TV.

Y es que según cuenta Pinedo, este le pidió una foto a Vania Bludau y la agarró del hombro por lo que Vania le dijo: “No me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos, no quiero que me agarres por el tema del COVID”. Además asegura que ella estuvo sin mascarilla durante el programa y que incluso cuando llegaron sus amigos, los abrazaba y se tomaba fotos junto a ellos.

